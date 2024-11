Capannone in fiamme nelle campagne di Sant'Agata de' Goti Due squadre di vigili del fuoco in azione al pari di altrettante autobotti. Danni ingenti

Un deposito di circa 300 metri quadrati in fiamme questa mattina a contrada Palmentata di sant'Agata de' Goti. A far scattare l'allarme è stato il proprietario della struttura quando si è accorto del fumo e delle fiamme. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco dei distaccamenti di Bonea e Telese Terme e due autobotti dal comando provinciale di Benevento necessarie vista l'estensione dell'incendio e della quantità di materiale presente all'interno del deposito in muratura e ferro.

I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. Resta da capire cosa abbia innescato il rogo.

IN AGGIORNAMENTO