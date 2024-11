Droga da consumare durante le partite a carte a Natale: libero il 60enne Benevento. La decisione del Gip per Vincenzo Avella, di Montesarchio

Rimesso in libertà dal gip Loredana Camerlengo- era in carcere -, senza alcuna misura, Vincenzo Avella (avvocato Mario Cecere), 60 anni, di Montesarchio, arrestato dai carabinieri della locale Compagnia dopo il sequestro di 11 dosi di hashish, per circa 40 grammi, custodite nella tasca di una felpa.

La decisione è arrivata al termine dell'udienza di convalida, nel corso della quale l'indagato ha sostenuto che la droga, da lui consegnata ai militari, era destinata ad un uso personale e ad un consumo di gruppo in vista delle partite a carte durante le prossime festività natalizie.

Come si ricorderà, il 60enne era stato fermato nell'androne del palazzo in cui abita, mentre era in compagnia di una persona appena arrivata: una circostanza rispetto alla quale il Gip ha fatto notare che non era stata notata alcuna cesione, e che Avella non era in possesso di denaro. Da qui la scarcerazione, contrariamente a quanto chiesto dalla Procura.