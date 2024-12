Atti persecutori ai danni di una giovane donna, misura per un 49enne Le indagini avviate dopo la denuncia presentata dalla ragazza

Un 49enne di Vitulano non potrà avvicinarsi ad una giovane donna della Valle Vitulanese e non potrà frequentare i luoghi dove potrebbe trovarsi la stessa. Dovrà rispettare la distanza di 500 metri dalla ragazza. Questa la misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Benevento Loredana Camerlengo su richiesta della Procura per l'uomo, indagato per stalking. Per far sì che la misura cautelare venga rispettata, l'indagato verrà controllato mediante il braccialetto elettronico.

Le indagini sono state avviate in seguito alla querela presentata dalla donna che, intimorita dai comportamenti dell’uomo, ha riferito “di subire da diversi mesi numerose molestie e condotte pressanti da parte di un uomo che conosceva solo di vista e che, però, da diversi mesi era solito seguirla ad ogni uscita con gli amici e appostarsi nelle sue vicinanze, fissandola e intimidendola”.

Di qui la richiesta della Procura accolta dal Gip che ha emesso il provvedimento notificato all'indagato dai carabinieri della Stazione di Vitulano.