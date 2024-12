Maurizio, ex Folgore, morto a 29 anni in incidente in moto: assolto architetto Benevento. La sentenza sul dramma del 2014 ad Airola: il fatto non sussiste

il Pm aveva chiesto la condanna ad 1 anno e 4 mesi, ma il giudice Monaco, in linea con le conclusioni della difesa, lo ha assolto perchè il fatto non sussiste. E' la sentenza per l'architetto Sabatino Falzarano (avvocati Carmen Esposito e Angelo Leone), 74 anni, di Airola, tirato in ballo dall'inchiesta sulla morte di Maurizio Maietta, 29 anni, di Airola, avvenuta il 13 giugno 2014. Ex paracadutista del 187esimo reggimento della Folgore, era un agente scelto del Corpo forestale dello Stato in servizio a Napoli, e fino a qualche mese prima aveva fatto parte della scorta dell'ex ministro dell'Agricoltura Nunzia De Girolamo.

Quel terribile giorno che aveva segnato la fine della sua esistenza, era in sella alla sua moto, un'Aprilia Tuono, che ad Airola, all'incrocio tra via Annunziata, Via Sorlati e via Tricialessio, di fronte al palazzetto dello sport, era rimasta coinvolta nell'impatto con l'Alfa 147 condotta da Falzarano.

In seguito all'urto, il 29enne era finito con la moto contro il muro di una casa. Gravissime le lesioni riportate alla testa, inutili, purtroppo, i soccorsi: il suo cuore aveva smesso di battere mentre cercavano di rianimarlo a bordo di un'ambulanza che correva disperatamente verso il Rummo. Nel 2017 il rinvio a giudizio, oggi la conclusione del processo e l'assoluzione dell'imputato.