Blitz antidroga al rione Ferrovia, due 40enni fermati dai carabinieri Benevento. Rinvenuti 700 grammi di hashish e 150 di cocaina

Intervento antidroga dei carabinieri al rione Ferrovia; in particolare, in via Clino Ricci, dove i militari della Compagnia hanno fermato due persone. Si tratta di un 40enne ed un 42enne di Benevento, entrambi già noti alle forze dell'ordine, che sono stati condotti in caserma a sirene spiegate.

Secondo una prima ricostruzione, a differenza dell'altro, che era fuori, il primo sarebbe stato sorpreso all'interno di un casolare abbandonato nel quale sono stati rinvenuti due panetti di hashish, per circa 700 grammi, e oltre 150 grammi di cocaina. Sono impegnati nella difesa, rispettivamente, gli avvocati Claudio Fusco e Fabio Ficedolo.

IN AGGIORNAMENTO