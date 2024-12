Sta male, va in ospedale e gli trovano un distintivo della polizia: prosciolto Benevento. La sentenza per un 54enne: particolare tenuità del fatto

Era accusato di detenzione illecita di un distintivo, ma è stato prosciolto per la particolare tenuità del fatto. E' quanto sentenziato dal giudice Monaco per R.C., 54 anni, di Benevento, finito a giudizio per un episodio accaduto il 6 novembre 2021. Quando, secondo la ricostruzione degli inquirenti, mentre era sottoposto agli arresti domiciliari per i maltrattamenti ai danni della madre, aveva accusato un malore che aveva reso necessario il suo trasporto in ospedale, dove aveva ricevuto le cure del caso.

Intervenuti sul posto, gli agenti della Volante avevano rinvenuto, all'interno del suo portafogli, custodito nella tasca posteriore del pantalone, una sorta di distintivo della Polizia: in particolare, una placca con la scritta 'Servizio di polizia stradale', che era stata sequestrata. Durante l'udienza di riesame, l'uomo, difeso dall'avvocato Fabio Russo, aveva cercato di spiegare la provenienza di quel distintivo.

Era stampato all'interno di un portafogli comprato tanti anni fa in un negozio, aveva affermato. Avevo perso il mio, la mia fidanzata, vedendomi affranto, decise di regalarmene uno. E' solo un ricordo affettuoso, non ho mai utilizzato quello stemma, aveva concluso.