Phishing a cliente banca, "accreditati 10mila euro su una carta": assolta Benevento. La sentenza per una 41enne: non ha commesso il fatto

E' stata assolta, per non aver commesso il fatto, dalle accuse di truffa e accesso abusivo a sistema informatico. E' la sentenza del giudice Murgo per Francesca Giardiello (avvocato Luca Russo), 41 anni, di Benevento, spedita a processo in una inchiesta della competente Procura di Napoli su ftati che risalivano al 23 ottobre 2020. Quando, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe effettuato un phishing con il quale si sarebbe procurata “un ingiusto profitto' pari a circa 10mila euro.

In particolare, avrebbe telefonato ad una donna, presentandosi come una dipendente della banca di cui la parte offesa era cliente, e le avrebbe detto che sul suo conto corrente era in corso un addebito anomalo. Un problema che avrebbe potuto risolvere, stornando le operazioni non eseguite, tramite la notifica dell'applicazione dell'istituto di credito attraverso quattro sms arrivati sul suo cellulare.

La malcapitata l'aveva fatto, disponendo- inconsapevolmente, sosteneva la Procura- quattro ricariche internet, per poco meno di 10mila euro, su una carta intestata all'imputata. Che, come detto, è stata però assolta da ogni addebito.