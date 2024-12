Fiamme in una camera da letto, paura nel centro storico di Benevento Vigili dle fuoco in azione nella zona tra l'Arco di Traiano e Corso Garibaldi

Momenti di paura questa mattina in vico Sant'Antonio Abate, nel centro storico di Benevento, a pochi metri dal corso Garibaldi, per l'incendio divampato in una camera da letto al primo piano di un edificio. Scattato l'allarme, lanciato dai proprietari, sul posto sono accorse due squadre di vigili del fuoco, anche con un mezzo adatto per accedere nei vicoli, e gli agenti della Polizia Municipale.

I vigili del fuoco hanno spento il rogo e messo in sicurezza la camera interessata dall'incendio. Non è escluso che a provocare le fiamme possa essere stato un corto circuito.