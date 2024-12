Dramma alle porte di Benevento, 86enne si accascia in strada e muore Il pensionato sarebbe stato stroncato da un malore mentre passeggiava

Sono stati gli automobilisti a notare il corpo riverso sull'asfalto e a far scattare l'alalrme. E' accaduto nel primo pomeriggio di oggi tra il Rione Pacevecchia e via Medina, proprio al confine tra Benevento e il territorio di Sant'Angelo a Cupolo dove un pensionato a causa di un malore si è accasciato sulla strada che stava percorrendo a piedi. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile e della Stazione di Benevento. Nulla da fare per il pensionato. Inutili purtroppo i soccorsi per l'uomo.