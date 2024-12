Ridurre contenzioso civile, nuovo volto giurisdizione: confronto a più voci Benevento. Convegno in Tribunale

Il volto nuovo della giurisdizione: è il tema del convegno che si è tenuto questa mattina in Tribunale in occasione della Gilrnata europea della giustizia civile. Un confronto a più voci aperto dai saluti del presidente facente funzioni del Tribunale Ennio Ricci, del procuratore facente funzioni Gianfranco Scarfò e di Stefania Pavone, che guida il Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

Ad introdurre i lavori è stato il giudice Maria Ilaria Romano, da pochi giorni presidente della prima sezione civile del Tribunale, mentre gli interventi di presentazione del 'Progetto Con-Senso' sono stati affidati al presidente della Corte di appello di Napoli, Maria Rosaria Covelli, a Ernesto Fabiani, ordinario di Diritto processuale civile all'Unisannio e componente dell'ufficio studi del Consiglio nazionale del notariato, e all'avvocato Assunta Ventorino, consigliere e responsabile dell'organismo di mediazione dell'Ordine.

Il progetto è finalizzato alla riduzione del contenzioso ordinario civile e commerciale e al miglioramento dell’efficienza ed efficacia del servizio Giustizia, promuovendo, in particolare, un’iniziativa congiunta con i Tribunali, gli Ordini degli Avvocati e le Università. L'obiettivo è favorire il ricorso alla mediazione demandata dal giudice e la formazione in materia di mediazione, in stretta continuità con le attività di ricerca e didattica delle Università.