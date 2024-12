Non accetta che la relazione sia finita, la tormenta e la minaccia: arrestato Benevento. Ai domiciliari un 36enne, fermato dalla polizia. Sorveglianza violata, assolto 49enne

E' stato arrestato per stalking ai danni della ex compagna dalla polizia, intervenuta perchè lei, dopo essere stata minacciata con un cacciavite, si era detta preoccupata dall'insistenza con la quale lu stava cercando di rientrare in casa. Lui è un 36enne di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, finito ai domiciliari.

Gli agenti della Volante lo hanno fermato a poca distanza dall'abitazione, mentre si trovava in un forte stato di agitazione, e lo hanno condotto in Questura. La donna è stata invece ascoltata dalla Mobile, alla quale ha riferito le minacce e le moleste che avrebbe ripetutamente subito dall'indagato, che l'avrebbe tormentata perchè non aveva accettato la fine della loro relazione. Da qui gli arresti domiciliari disposti dal Pm.

Il 36enne è difeso dall'avvocato Vincenzo Sguera.

"HA VIOLATO LA SORVEGLIANZA SPECIALE", ASSOLTO

Era accusato di aver violato la sorveglanza specaie, ma è stato assolto perchè il fatto non sussiste. E' la sentenza del giudice Murgo per Franco Silvino (avvocato Gerardo Giorgione), 49 anni, di Benevento, che nel 2020 era stato trovato in compagnia di una persona con precedenti per droga.