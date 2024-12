Con l'auto contro un cordolo poi in un terreno: feriti una donna e il figlio Incidente stradale questa mattina nel territorio di Baselice: entrambi in ospedale

Momenti di paura questa mattina lungo la viabilità secondaria nel territorio di Baselice a causa di un incidente stradale registrato intorno alle 8. Feriti una donna e il figlio che stava accompagnando a scuola. Secondo una prima ipotesi, mentre si trovava alla guida della sua Fiat Panda, la donna ha perso il controllo del veicolo che, dopo aver violentamene urtato contro un cordolo messo a protezione di un vallone è finito in un terreno fino ad arrestare la sua corsa vicino un palo Enel.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari dell'auto medica di San Marco dei Cavoti con i colleghi dell'ambulanza da San Bartolomeo in Galdo. I soccorritori hanno immobilizzato ed estratto madre e figlio dall'abitacolo per poi trasferirli entrambi in ospedale a Benevento.