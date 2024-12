Stalking a ex del fratello di una di loro: misura attenuata alle due 17enni Benevento. Sono passate dal collocamento in comunità alla permanenza in casa

Dal collocamento in comunità alla permanenza in casa: attenuata dal Gip del Tribunale per i minori di Napoli, dopo l'interrogatorio, la misura per le due 17enni di Benevento– una è difesa dall'avvocato Antonio Leone, l'altra, ora maggiorenne, dall'avvocato Vittorio Fucci- che, come anticipato da Ottopagine il 13 dicembre, erano state colpite da una ordinanza adottata in una indagine della Squadra mobile sannita sullo stalking di cui sarebbe rimasta vittima la ex del fratello 20enne della seconda ragazza, punita per averlo lasciato.

I fatti si sarebbero verificati tra maggio, quando il legame si era rotto, e giugno: secondo gli inquirenti, le indagate avrebbero offeso e minacciato la malcapitata, ed in un'occasione, mentre nella scuola che frequenta si stava svolgendo una manifestazione, le avrebbero messo le mani al colo e l'avrebbero spinta a terra, colpendola con una serie di calci. Tutto ciò avrebbe indotto la parte offesa, comprensibilmente impaurita, a trasferirsi in un'altra abitazione e a non uscire da sola. Era stata chiesta, ma non era stata accolta, la permanenza in casa per il 20enne, pcr i comportamenti che avrebbe mantenuto durante il rapporto con la ex, alla quale avrebbe impedito di scegliere gli abiti, di frequentare e incontrare gli amici.