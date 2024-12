Avevamo appuntamento, dovevo smontare e portare via un letto ortopedico Benevento. La versione del 36enne arrestato per stalking alla ex

Sono andato da lei perchè, come dimostrano i messaggi che ci eravamo scambiati, avevamo un appuntamento. Dovevo smontare e portare via un letto ortopedico, servendomi della cassetta degli attrezzi che era già nell'appartamento; sono sceso in strada per cercare qualcuno che mi aiutasse ma, quando sono risalito, ho trovato chiusa la porta. Ho bussato, lei mi ha detto che dovevo andarmene, poi è arrivata la polizia.

Assistito dall'avvocato Vincenzo Sguera, è stata questa la versione dei fatti offerta al gip Pietro Vinetti, durante l'udienza di convalida di questa mattina, dal 36enne di Benevento finito ai domiciliari per una ipotesi di stalking ai danni della ex. Che, oltre all'episodio ricordato, aveva anche raccontato agli agenti le minacce e le molestie che avrebbe ripetutamente subito dall'indagato, che l'avrebbe tormentata perchè non aveva accettato la fine della loro relazione. Addebiti che l'uomo ha respinto, nelle prossime ore la decisione del giudice sull'adozione di una misura cautelare.