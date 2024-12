A Benevento 280 incidenti stradali in un solo anno, aumentano i controlli Il focus della Polizia Municipale. La principale causa è attribuibile alle distrazioni alla guida

A pochi giorni dalla fine dell’anno, il bilancio degli incidenti stradali nel nostro territorio registra un trend stabile ma preoccupante. Fino ad oggi, sono stati rilevati 280 incidenti stradali di cui la metà con feriti, cifra che si avvicina a quella dell'intero anno precedente, quando nel 2023 furono registrati 300 sinistri con una “pericolosa impennata” negli ultimi giorni.

L’aumento degli ultimi giorni seppur lieve, solleva preoccupazioni circa l’andamento della sicurezza stradale, soprattutto considerando il periodo festivo che sta per iniziare, con un aumento significativo del traffico sulle strade.

"Analizzando le cause principali degli incidenti - spiega il comandante della Polizia Municipale di Benevento, Giuseppe Vecchio -, si evidenzia ancora una volta la “distrazione alla guida” come fattore determinante, seguita da condizioni meteorologiche avverse e comportamenti di guida imprudenti, come il mancato rispetto dei limiti di velocità. Nonostante gli sforzi profusi ogni giorno dagli operatori di Polizia Municipale diretti dal Comandante Giuseppe Vecchio, l'incidentalità continua a rappresentare una delle sfide principali per la sicurezza cittadina.

Nel corso del 2024 sono state lanciate numerose campagne di prevenzione e controllo in materia di sicurezza stradale, ma l'impegno di tutti è essenziale per ridurre il numero di incidenti. In particolare, il periodo natalizio porta con sé un traffico più intenso e un rischio maggiore di sinistri, a causa di distrazioni, assunzione di alcol e condizioni atmosferiche difficili".

La Polizia Municipale di Benevento raccomanda alla cittadinanza di: Evitare distrazioni durante la guida in particolare l’uso di smartphone e tablet; Rispettare sempre i limiti di velocità e adattarsi alle condizioni della strada; Prestare particolare attenzione in caso di maltempo; Utilizzare sempre la cintura di sicurezza, anche per i passeggeri; Non mettersi alla guida se sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti.

La Polizia Municipale di Benevento incrementerà nei prossimi giorni i controlli, soprattutto in vista dell'aumento del traffico durante le festività, per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.