Tentano di fregare un'anziana, due beneventani arrestati in trasferta Benevento. In carcere, a Catania, un 43enne ed un 46enne bloccati dai carabinieri

Li hanno arrestati perchè avrebbero cercato di truffare un'anziana. Trasferta amara per Paolo C., 43 anni, e Antonio C., 46 anni, due beneventani fermati dai carabinieri a Catania e condotti in carcere.

Secondo una prima ricostruzione, i due indagati, difesi dall'avvocato Gerardo Giorgione, avrebbero provato a far cadere in trappola una pensionata.

Le avrebbero telefonato e le avrebbero detto che serviva una somma di denaro per tirare fuori dai guai una nipote che aveva provocato un incidente stradale per il quale rischiava l'arresto. La malcapitata non c'è cascata: ha chiesto aiuto ai carabineri, che, intervenuti sul posto, hanno bloccato il 43enne ed il 46enne.