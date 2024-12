Violente raffiche di vento, grosso albero si abbatte sulla carreggiata E' accaduto alle porte di san Lorenzello, Volante Commissariato e vigili del fuoco in azione

Per fortuna in quel momento non stavano transitando auto o pedoni. Il grosso fusto si è appoggiato sulla strada occupandola totalmente. E' accaduto lungo la provinciale all'ingresso di San Lorenzello dove un albero ad alto fusto a causa del forte vento è stato sradicato e fatto precipitare sull'asfalto.

Scattato l'alalrme, sul posto sono accorsi gli agenti del Commissariato di Telese terme che hanno provveduto a bloccare il traffico e segnalare il pericolo agli automobilisti in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme per la rimozione del grosso fusto.