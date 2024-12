Contrada Olmeri, ladri scatenati e residenti in strada: sempre più allarme furti Benevento. 'Visitate' tre abitazioni

Hanno colpito ancora, e ormai, purtroppo, non è una novità. Perchè è da settimane che la zona tra contrada Olmeri e contrada San Chirico, a Benevento, è stata presa di mira dai ladri. Tanti gli episodi, gli ultimi ieri sera. Quando – secondo una prima ricostruzione – dopo aver fallito l'assalto ad una casa perchè è entrato in funzione il sistema di allarme, i malviventi hanno rivolto le loro attenzioni ad altre due abitazioni, nelle quali sono riusciti a penetrare e ad arraffare tutto ciò che hanno trovato a portata di mano. Poi sono fuggiti, facendo perdere le loro tracce. Lasciandosi alle spalle l'amarezza delle vittime e la rabbia dei residenti, che sono scesi in strada.

Comprensibile la preoccupazione dei cittadini, costretti a subire un fenomeno criminoso che non accenna a diminuire. Gli archivi di cronaca sono infatti pieni di raid tentati e portati a termine con un bottino fatto di denaro e oggetti d'oro. Identiche le scene: porte e finestre forzate, stanze messe a soqquadro e la bruttissima sensazione della propria intimità violata.