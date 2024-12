Ancora ladri in azione a Benevento, colpi in due attività commerciali Nel mirino un negozio e una concessionaria, indagano i carabinieri

Due i furti registrati nelle ultime ore a Benevento. Nel mirino non abitazioni ma attività commerciali. Nel primo caso al rione Ferrovia colpo in un negozio di articoli per la casa di proprietà di una donna. Dopo aver forzato la porta d'ingresso, i ladri sono riusciti a raggiungere una registratore di cassa dal quale hanno portato via 100 euro. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri e i vigilanti di un istituto privato. Stessa sorte per una concessionaria lungo la statale Appia. In questo caso nel mirino i distributori automatici della rivendita auto. Sul posto istituto di vigilanza e carabinieri per i rilievi e le indagini.

Serata e notte tranquilla, invece, nella zona di contrada San Chirico, Olmeri e Acquafredda dopo i colpi a raffica registrati nei giorni scorsi. Raid che hanno inevitabilmente creato preoccupazione tra i residenti e gli amministratori.