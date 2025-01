Furto cavi in rame alla vigilia, treni fermi a Telese e ritardi di oltre due ore Pomeriggio e sera di San Silvestro amari per i passeggeri dei convogli alta velocità e regionali

Ritardi fino a due ore e venti per 7 treni alta velocità e 5 regionali, due convogli Intercity e 7 Regionali cancellati, oltre ad altri due treni regionali limitati.

Questo il bilancio registrato lungo la linea ferroviaria Caserta – Foggia, ovvero quella percorsa dai convogli che arrivano anche da Roma, Milano e Torino in direzione Sud, a causa del furto di cavi elettrici in rame avvenuto a Telese Terme nel pomeriggio di ieri, vigilia di Capodanno.

L'allarme è scattato intorno alle 14 quando i tecnici Rfi hanno ricevuto un allert per un'anomalia lungo la linea che attraversa la valle Telesina.

Quando sono arrivati sul posto hanno notato dei cavi tranciati ed alcuni fili già arrotolati pronti per essere portati via. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenute le squadre specializzate della Rete Ferroviaria Italiana e gli agenti del Commissariato di Telese Terme.

Da una prima ricostruzione, sembra che i malviventi abbiano tranciato i cavi del prezioso rame portandoli via - sono ancora in corso i rilievi per accertare con esattezza cosa sia stato rubato - interrompendo di fatto le linee lungo la tratta percorsa da numerosi treni pieni di passeggeri, la maggior parte che ieri dovevano rientrare per il Capodanno.

Operazione rischiosissima visto il voltaggio della corrente che attraversa quel tipo di linea.

Convogli alta velocità fermi o rallentati prima della stazione di Telese Terme ed alcuni intercity e regionali cancellati.

La situazione si è sbloccata intorno alle 20 grazie ad un celere ripristino delle linee. Sono ora in corso le indagini per cercare di identificare gli autori del furto e quantificare il danno subito da Rfi. Da accertare infatti se i cavi siano stati portati via o solo tranciati.

Alle 20 di ieri sera la comunicazione da parte di Rfi sul sito istituzionale della fine del disservizio provocato dai ladri: "Dalle ore 20.20 sulla linea Caserta – Foggia la circolazione ferroviaria, precedentemente rallentata in prossimità di Telese per il furto dei cavi in rame della linea, è tornata regolare dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea. Effetti sulla mobilità ferroviaria: 7 treni AV e 5 Regionali con rallentamenti fino a 140 minuti; 2 IC e 7 Regionali cancellati, 2 Regionali limitati".