Lite all'alba in centro a Benevento, due persone ferite E' accaduto non lontano dall'Arco di Traiano. Uno dei malcapitati ferito ad un orecchio

E' di due persone ferite il bilancio di una violenta lite scoppiata all'alba di oggi, primo giorno dell'anno, nella zona di viale dei Rettori al termine dei festeggiamenti per il Capodanno. A farne le spese due giovani che, secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati aggrediti non lontano dall'Arco di Traiano al termine di una serata di festa in un locale.

Uno di loro è rimasto ferito ad un orecchio e al capo. Il malcapitato ha poi raggiunto il pronto soccorso dove è stato medicato e sottoposto ad una serie di accertamenti. Un altro giovane, invece, è stato medicato sul posto dai sanitari del 118 intervenuti sul posto al pari degli agenti della Volante che hanno ascoltato il racconto dei malcapitati ed avviato le indagini.

Nessuna traccia degli aggressori che subito dopo la lite si sono allontanati dalla zona.