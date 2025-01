Tragico incidente nella notte nel Sannio, muore una 20enne Fiat Panda fuoristrada e in una scarpata a Sant’Agata de’ Goti. La giovane era di Dugenta

Dramma nella notte alla contrada San Silvestro di Sant'Agata de' Goti teatro di un incidente in cui ha perso la vita una 20enne di Dugenta.

La giovane era alla guida di una Fiat Panda – non risulterebbero coinvolte altre persone - quando per cause in corso di accertamento è finita prima contro il guardrail, poi in una scarpata. La corsa dell'auto si è poi fermata su una stradina laterale la Provinciale 111.

Scattato l'allarme sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea e i sanitari del 118. Inutili purtroppo i soccorsi per la 20enne.

Sono ora in corso le indagini per cercare di ricostruire la dinamica del tragico incidente.

AGGIORNAMENTI

In seguito ai vari urti lungo la traiettoria impazzita dell'auto, la donna è stata sbalzata all'esterno del veicolo. Saranno ora le indagini dei carabinieri a delineare la dinamica dell'incidente.

L'allarme è scattato dopo le 2 quando i carabinieri hanno notato il guardrail divelto e dopo pochi metri l'auto nella scarpata finita su una stradina secondaria.

Raggiunto il veicolo incidentato hanno capito la gravità del sinistro ed allertato i soccorritori.

Al termine dei rilievi la salma è stata trasferita in ospedale per gli accertamenti medico legali. Un dramma, il primo del 2025, sulle strade del Sannio.