Sono consulente, non ho stipendio, mie condizioni di vita sono molto precarie Benevento. Resta ai domiciliari l'ex praticante avvocato arrestato dalla polizia per furto

Ha definito "molto precarie" le sue condizioni di vita. Ha spiegato di abitare in una casa in comodato d'uso gratuito, di lavorare come consulente del lavoro e legale presso uno studio commerciale, e di non avere uno stipendio fisso mensile.

E' stato questo il quadro che ha dato di sè, rispondendo al giudice Graziamaria Monaco, Guido D.G., 42 anni, di Benevento, ex praticante avvocato, arrestato dalla polizia per il furto di una borsa da una Fiat Panda ferma, a motore acceso, in via San Pasquale, nei pressi della chiesa di Santa Lucia.

Questa mattina la direttissima, aperta dalla convalida dell'arresto e dalla scelta dell'indagato, difeso dall'avvocato Carmine Lombardi, di avvalersi della facoltà di restare in silenzio. Al termine, così come chiesto dal Pm (vpo Patrizia Salierno), il giudice ha applicato la custodia cautelare ai domiciliari al 42enne, che il 26 marzo sarà gjudicato con rito abbreviato.

Come si ricorderà, l'uomo, riconosciuto dagli agenti della Volante grazie alle immagini di una telecamera, era statao fermato in via Paceveccia, in sella ad uno scooter con un'altra persona. Non aveva i 50 euro trafugati dalla borsa, abbandonata in via dei Longobardi, dove era stata rinvenuta.