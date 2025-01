Vendono orologio falso ad un pensionato, è una truffa: denunciati Nel mirino dei carabinieri un uomo e una donna che avevano incassato 500 euro dalla vittima

I carabinieri della Stazione di Pontelandolfo hanno smascherato una truffa ai danni di un uomo di un pensionato di 74 anni, residente in provincia. La vittima era stata raggirata da due malviventi, di cui una donna, che gli avevano venduto un orologio falso, spacciandolo per uno di una nota marca, al prezzo di 500 euro.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’anziano era stato avvicinato in pieno giorno nei pressi della sua abitazione da uno dei truffatori, che si era finto un rappresentante di una nota azienda di orologi di lusso. L’uomo aveva raccontato di trovarsi in difficoltà economiche e di voler vendere urgentemente un prezioso orologio per una cifra molto inferiore al suo valore reale. Convinto della bontà dell’affare, il malcapitato aveva accettato di acquistare l’orologio, consegnando una somma in contanti ai due malviventi.

Pochi giorni dopo, insospettito da alcune discrepanze nell’aspetto dell’orologio, l’anziano ha deciso di farlo valutare presso una gioielleria. Qui ha scoperto che si trattava di un prodotto contraffatto e privo di valore. La vittima ha immediatamente denunciato l’accaduto ai Carabinieri, fornendo una descrizione dettagliata dei due truffatori e del veicolo da loro utilizzato. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e dall’individuazione dell’autovettura usata, risultata essere stata noleggiata da una donna del napoletano, i Carabinieri sono riusciti a risalire all’individuazione e successiva denuncia di uno dei due malfattori. Le forze dell’Ordine ricordano ai cittadini, in particolare agli anziani, di diffidare di offerte troppo vantaggiose e di segnalare immediatamente alle autorità qualsiasi situazione sospetta.

“È fondamentale non fidarsi di sconosciuti che propongono vendite improvvisate per strada o in luoghi non autorizzati, in tal caso occorre chiamare il 112” ha dichiarato il Comandante della Compagnia Carabinieri di Cerreto Sannita.