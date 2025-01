Borsa 'schermata', rubano abbigliamento sportivo: arrestati un uomo e 2 donne Benevento. Tre cittadini rumeni fermati dalla Squadra mobile

La tecnica adoperata ha funzionato fino a quando una commessa si è accorta di ciò che stavano combinando ed ha fatto scattare l'allarme. Consentendo alla Squadra mobile di arrestare un 38enne, una 35enne ed una 31enne, tutti rumeni, per il furto di abbigliamento sportivo in un negozio del centro commerciale 'I Sanniti'.

Secondo una prima ricostruzione, usando una borsa che avevano 'schermato' all'interno, per evitare l'attivazione del metal detector all'uscita, avevano portato via a più riprese dei capi per un valore di 1300 euro. In occasione dell'ultimo passaggio alle casse, un'addetta ha notato il gonfiore della stessa borsa e, insospettita, ha chiesto l'intervento della vigilanza.

Quando gli agenti del vicequestore Flavio Tranquillo sono giunti sul posto, hanno fermato l'uomo e le due donne, recuperando la merce rubata, nel frattempo sistemata a bordo di un'Audi A4 con la quale il terzetto era arrivato dalla provincia di Caserta. Su disposizione del pm Maria Dolores De Gaudio, i tre indagati sono sttai condotti in carcere.