Video live su tiktok, foto e immagini della vita dietro le sbarre: 5 indagati Benevento. Chiusa l'inchiesta a carico di detenuti nel carcere di contrada Capodimonte

Avrebbero pubblicato su Tiktok dei video in diretta e su un profilo foto e immagini di momenti di vita. Quelli di alcuni detenuti chiamati in causa da una inchiesta, ora chiusa, che riguarda fatti che si sarebbero svolti dal 25 al 28 aprile 2024. Quattro giorni nel corso dei quali cinque ospiti del carcere di Benevento – tre napoletani, un casertano ed un beneventano- avrebbero utilizzato un telefonino per interagire, in modalità live, con gli utenti di Tiktok. Inoltre, avrebbero postato su un determinato indirizzo una serie di foto e video relativi a ciò che fa una persona che si trova dietro le sbarre. Da qui l'addebito a loro carico dell'ipotesi di reato di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione.

Quello della presenza dei cellulari nei penitenziari è un fenomeno che non rappresenta certo una novità, tanti i casi di microcellulari scoperti dalla polizia penitenziaria. Recapitati usando i droni oppure nascondendoli nei generi alimentari o nelle parti intime.

Difesi, tra gli altri, dagli avvocati Antonio Leone ed Enazapaola Catalano, gli indagati hanno adesso venti giorni a disposizione per chiedere di essere interrogati e produrre memorie; esaurita questa fase, il Pm procederà alle successive mosse.