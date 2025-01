Rubano (FI): "Solidarietà a Jannotti Pecci per la vile aggressione subita" "Esempio di impegno e dedizione per il nostro territorio"

“Esprimo la mia vicinanza e solidarietà a Costanzo Jannotti Pecci, amministratore delegato dell’impresa Minieri S.p.A., per la vile aggressione subita". Così in una nota Francesco Maria Rubano, Deputato di Forza Italia e Sindaco di Puglianello dopo le dichiarazioni del presidente degli industriali di Napoli che in un'intervista ha raccontato i termini dell'accaduto.

"Un episodio di tale violenza - ha tuonato Rubano - non può essere tollerato, né può trovare spazio in una società civile. Auspico che le autorità competenti facciano al più presto luce sull’accaduto, assicurando alla giustizia i responsabili di un gesto tanto grave.

Costanzo Jannotti Pecci è un esempio di impegno e dedizione per il nostro territorio, e sono certo che saprà affrontare questo momento con il coraggio e la determinazione che lo contraddistinguono. A lui e alla sua famiglia va il mio pensiero e il mio sostegno incondizionato”.