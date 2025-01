Cinghiale gli taglia la strada, si ribalta con l'auto: paura per un 37enne E' accaduto lungo la strada tra Montesarchio e Ceppaloni

Se l'è trovato di fronte all'improvviso ed ha cercato di evitarlo, finendo però fuori strada. Momenti di paura lungo la strada che da Montesarchio conduce a Ceppaloni, che un 37enne di Benevento stava percorrendo nella tarda serata di ieri al volante di una Polo.

Secondo una prima ricostruzione, all'improvviso un cinghiale è sbucato dalla vegetazione ed ha attraversato la carreggiata mentre stava transitando la Polo. Nel tentativo di non investirlo, Il 37enne ha sbandato e perso il controllo della sua macchina, che è uscita di strada e si è ribaltata.

Scattato l'alrme, sul posto sono accorsi il 118 ed i carabinieri: l'automobilista è stato trasporttao in ospedale, dove, per fortuna, le sue condizioni non sono state definite preoccuoanti.