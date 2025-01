Ricettazione di generi alimentari e prodotti per l'igiene, quattro denunce Nel mirino della Volante gli occupanti di un'auto fermata al rione ferrovia e provenienti da Napoli

Quattro persone provenienti dal campo nomadi nella zona Gianturco di Napoli sono state denunciate dagli agenti della Volante della questura sannita per ricettazione di generi alimentari e prodotti per l'igiene personale. Dopo la segnalazione dell'auto sospetta che la sala operativa ha fatto all'equipaggio della Volante nella zona del centro commerciale al rione Ferrovia, i poliziotti hanno individuato e bloccato l'auto. A bordo, un 34enne e un 19enne e due donne, di 39 e 18.

Nel vano bagagli dell’autovettura trovati diversi generi alimentari e prodotti per l'igiene personale, riconducibili a differenti catene di supermercati, merce di cui gli stessi non erano in grado di giustificare il possesso.

Per il conducente è scattata anche denuncia per guida senza patente e per tutti avviata la procedura volta all’emissione dei provvedimenti di divieto di ritorno nel Comune di Benevento.