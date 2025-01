Formazione di sei allievi ispettori della Penitenziaria presso l'Arma A Benevento due giorni di corso per approfondire dinamiche operative e investigative

Sei allievi Vice Ispettori della Polizia Penitenziaria, accompagnati da un istruttore, hanno partecipato a un’intensa esperienza formativa presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento nelle giornate del 28 e 29 gennaio. L’iniziativa, pianificata a livello centrale tra il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, ha offerto agli Allievi un’opportunità unica di approfondire le dinamiche operative e investigative dell’Arma.

Ad accogliere i partecipanti è stato il comandante provinciale, Enrico Calandro che, insieme a Ufficiali e Ispettori del Comando di via Meomartini, ha guidato il percorso formativo articolato in due giornate. L’obiettivo dell’attività è stato quello di fornire una conoscenza approfondita sulle strutture e i compiti dell’Arma, sulle modalità di coordinamento con le altre Forze di Polizia, nonché sulle principali procedure di polizia giudiziaria, con particolare riferimento alla riforma Cartabia e alle più recenti evoluzioni legislative.

Durante la visita, gli allievi hanno avuto l'opportunità di osservare da vicino il lavoro quotidiano dei Carabinieri nella lotta alla criminalità, sia comune che organizzata. Il programma ha incluso l'analisi di casi pratici, dalla ricezione della chiamata al 112 fino all’intervento sulla scena del crimine, passando per le attività investigative e la redazione delle informative di reato. Un vero e proprio stage immersivo, in cui gli esperti dell’Arma hanno illustrato le tecniche d’indagine, l’utilizzo dei sistemi informativi per le comunicazioni con l’Autorità Giudiziaria, nonché le difficoltà operative che la Polizia Giudiziaria affronta nella ricostruzione di un delitto e nell’identificazione delle prove per assicurare i responsabili alla giustizia.

A conclusione della due giorni, gli Allievi Vice Ispettori hanno espresso grande soddisfazione per l’esperienza vissuta, sottolineando l’importanza del confronto diretto con l’Arma dei Carabinieri. Oltre agli aspetti tecnici, hanno particolarmente apprezzato l’empatia e la capacità di ascolto dimostrate dagli operatori dell’Arma nel rispondere alle richieste di aiuto dei cittadini, andando oltre la semplice redazione degli atti d’indagine.

Un’iniziativa che ha consolidato il rapporto di collaborazione tra le due Forze di Polizia, rafforzando la preparazione degli Allievi e offrendo loro strumenti concreti per affrontare al meglio le sfide della sicurezza e della giustizia.