Distributori automatici nel mirino, arrestati un 38enne ed una 46enne Benevento. Fermati dai carabinieri, sono in carcere

Sono finiti in carcere perchè ritenuti i presunti autori di un furto ai danni dei distributori automatici di un istituto scolastico. Nel mirino dei carabinieri Antonio B., 38 anni, e Anna T. , 46 anni, fermati in via Calandra e trovati in possesso di monete e arnesi per lo scasso. Secondo una prima ricostruzione, i soldi sarebbero stati 'prelevati' dalle macchinette all'interno del 'Guacci'.

Condotti in caserma, sono sttai dichiarati in arresto e, su ordine del pm Flavia Felaco, trasferiti presso la casa circondariale di contrada Capodimonte, in attesa dell'udienza di convalida. La 46enne è difesa dall'avvocato Claudio Fusco, l'uomo dall'avvocato Fabio Ficedolo.