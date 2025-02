Ornella Mariani Forni, una vita di libertà e quella inchiesta nel 2022 Benevento. Si è spenta a 78 anni, nel pomeriggio i funerali

Non ha mai avuto paura di esprimere le proprie idee, quasi sempre non segnate dal politically correct, che in molte occasioni le hanno creato problemi. Una libertà che ha scandito la vita di Ornella Mariani Forni, 78 anni, scomparsa nelle scorse ore.

Saggista nota al di fuori dei confini provinciali, Mariani Forni è stato un personaggio di rilevanza pubblica al quale non è mai mancato il coraggio di dissentire. Nell'aprile 2022 Ottopagine aveva raccontato l'inchiesta della Procura e della Digos, della quale non si è più avuta notizua, nella quale era rimpasta impigliata per un'ipotesi di reato di vilipendio delle istituzioni prospettata per le sue affermazioni sull'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Molto ampia la risonanza avuta dal suo appello al presidente della Russia Putin e dalle durissime critiche rivolte ai vertici della Repubblica.

La sua abitazione era stata perquisita, al cronista aveva spiegato di “non essere preoccupata”, rivendicando le sue posizioni sul conflitto russo-ucraino e "il diritto di opinare e parlare”.

Questo pomeriggio i funerali nella chiesa di San Gennaro.