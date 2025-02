Operaio intrappolato in galleria: è un'esercitazione, vigili del fuoco in azione FOTO - Addestramento all'interno del cantiere Alta velocità Capacità Ferroviaria ad Apice

Gli specialisti dei vigili del fuoco di Benevento del Nucleo Saf, speleo alpino fluviale e di altri mezzi, in collaborazione con le imprese e Ferrovie hanno effettuato nella giornata di ieri un'esercitazione all'interno della galleria in fase di realizzazione tra Sannio e Irpinia per l'alta velocità – capacità ferroviaria Napoli – Bari.

L'allarme, per fortuna programmato, è scattato dopo le 8 quando dal cantiere è partita una richiesta di aiuto al 115.

L'esercitazione ha previsto il soccorso di un operaio rimasto intrappolato nel tunnel in fase di realizzazione, nei pressi dell'enorme talpa, il macchinario utilizzato per scavare in profondità.

Dal comando provinciale di Benevento sono partite più squadre che hanno raggiunto la galleria e il cantiere. A seguire c'è stato il recupero della persona 'ferita' grazie a tecniche Saf.

Un'esercitazione servita per addestramento proprio per far fronte ad eventuali criticità che si potrebbero manifestare.