La durissima fatica per buttare giù la panza: 'a bello, scansate Benevento. Pensieri in libertà

Da qualche giorno ho iniziato a camminare con l'obiettivo di bruciare, anche con la dieta, i chili accumulati dopo aver smesso di fumare. Tra le dita non ho più il sigaro, sostituito con biscotti, taralli e merendine divorati in modo compulsivo: insomma, il carburante giusto per far crescere la panza. Non è facile rimettere in moto un organismo impigrito, rivitalizzare articolazioni e muscoli a dir poco arrugginiti, ma devo riuscirci.

L'altroieri, impegnato lungo via Moro a concludere i cinque chilometri e passa quotidiani, ho incrociato un amico. Ero in tuta, mi ha fissato con uno sguardo tra l'incredulo ed il sorpreso. Anche tu? mi ha chiesto. Certo, gli ho risposto, indicando il mio addome, peraltro meno prominente del suo. Stesso destino, anche lui in sovrappeso, anche lui costretto a fare i conti con la bilancia e lo specchio. Le fronti imperlate di sudore, ci siamo salutati come due viandanti che sanno che potranno nuovamente incontrarsi, e magari paragonare a distanza i risultati ottenuti, su quel percorso.

Temperatura di 14 gradi, si stava benissimo: una condizione non apprezzata al momento, figurarsi se pensi a quello mentre la frequenza cardiaca aumenta ed il respiro si fa più affannoso. In quei minuti speri di vedere, finalmente, i punti di rifermento che ci si è dati: un palazzo, un bar, un impianto di carburante. E, mentre fai mulinare le gambe, che ululano la loro stanchezza, conti i metri che mancano. Grazie al cielo, a confortarmi ha provveduto il telefonino con i dati sul numero di passi, i chilometri percorsi, le calorie consumate. Sono circa 400 quelle polverizzate in oltre un'ora, così poche? Purtroppo sì. In pratica, l'equivalente di un panino imbottito che in altri tempi avrei azzannato in un secondo e fagocitato. E invece no, perchè si tratta di un nuovo corso che non devo interrompere.

Ho usato una espressione che da mesi rimbalza attraverso gli schermi televisivi, abbinata a tutto ciò che la politica tenta di propinarci con le sue chiacchiere, le sue iniziative propagandistiche, senza avere il coraggio di ammettere che tutto è già stato visto, e che è sufficiente un termine per descrivere la situazione: incapacità. Per quel che mi riguarda, spero invece di essere capace di portare a termine il mio piano. 'A bello, scansate.