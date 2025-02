"Fatture per operazioni inesistenti", chiesto il processo per tre imprenditori Benevento. Indagine della guardia di finanza, il Gup decide

Erano già stati rinviati a giudizio ma, prima che iniziasse il dibattimento, un difensore aveva eccepito per il suo assistito la notifica della fissazione del processo ad un legale d'ufficio e non a lui, che lo è di fiducia. Da qui la trasmissione degli atti per una nuova udienza preliminare: è stata celebrata questa mattina dinanzi al gup Roberto Nuzzo, che dovrà decidere su Edmondo Nazzaro, di Montesarchio, Antonietta D'Anna, di Montesarchio, indicati, rispettivamente, come amministratore di fatto e di diritto di una società nel settore dei minimercati e di altri esercizi non specializzati di alimentari, e Maria Immacolta Affinito, di San Martino Valle Caudina,titolare di una ditta di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, difesi dagli avvocati Vincenzo Sguera Claudio Barbato.

Sono stati chiamati in causa da una indagine del pm Marilia Capitanio e della guardi di finanza sulla presunta emissione di fatture per operazioni inesistenti, per consentire alla ditta di Affinito l'evasione sulle imposte sui redditi o sull'Iva per il 2015 ed il 2017 per un importo complessivo di 264mila euro.

Attenzione puntata anche sulla tenuta delle scritture contabili e su due fatture di cui Affinito si sarebbe avvalsa, secondo gli inquirenti, per indicare nella dichiarazione per il 2015 di elementi passivi fittizi.