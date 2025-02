Contrasto furti, spaccio e armi, controlli dei carabinieri in Valle Telesina Compagnia di Cerreto Sannita e rinforzo dall'11esimo Reggimento Carabinieri “Puglia”

Negli ultimi sette giorni i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita, affiancati da una Squadra di Intervento Operativo, giunta in rinforzo dal 11° Reggimento Carabinieri “Puglia”, hanno intensificato la loro azione preventiva concentrando le forze nell’area della valle telesina, effettuando un capillare controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati in genere e, principalmente, dei furti in abitazione, del contrasto dello spaccio ed uso di sostanze stupefacenti, nonché al porto e possesso illegale di armi.

Attraverso l’impiego complessivo di 90 pattuglie i carabinieri hanno monitorato costantemente l’itera area interessata, soprattutto nelle ore serali e notturne, operando numerosi interventi mirati, alcuni dei quali effettuati anche grazie alle puntuali segnalazioni provenienti dai cittadini, procedendo al controllo di oltre 180 persone e 120 veicoli, sottoponendo i sospetti ad accurati controlli tesi alla ricerca di arnesi atto allo scasso, armi e stupefacenti.

Un soggetto del posto veniva sorpreso a cedere cocaina ad un uomo che a sua volta è stato segnalato alla prefettura per il possesso di sostanza stupefacente per uso personale. Durante un altro controllo un altro uomo veniva denunciato per il rifiuto di sottoporsi a test antidroga in quanto, mentre era alla guida, alla vista di una pattuglia di Carabinieri, dall’auto in corsa gettava una bottiglietta contenente droga del tipo crack, poi recuperata dai militari. Anche in questo caso l’uomo veniva segnalato alla prefettura per possesso di sostanza stupefacente, mentre la sua patente di guida è stata ritirata.

Il titolare di un bar è stato invece denunciato per aver somministrato alcool a minorenni, uno dei quali è stato costretto a ricevere cure mediche per intossicazione alcolica. L’attività commerciale dovrà restare chiusa per 10 giorni.

Due stranieri con pregiudizi penali sono stati proposti per Foglio di Via Obbligatorio, in quanto sostavano nel territorio con atteggiamento sospetto e senza aver titolo per giustificare la loro presenza.

Sono stati inoltre sequestrati amministrativamente due fucili poiché il detentore delle armi non racchiudeva più i requisiti per il loro possesso.