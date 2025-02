Chiede a carabiniere di accedere a banca dati per notizie su di sé e la sua auto Benevento. La sentenza per un 45enne: assolto per non aver commesso il fatto

Era accusato di concorso in accesso abusivo a sistema informatico, è stato assolto per non aver commesso il fatto. E' quanto deciso dal giudice Sergio Pezza nel processo a carico di Carmine Aversano (avvocato Antonio Leone), 45 anni, di Benevento, che era stato chiamato in causa, al pari di un appuntato dei carabinieri in servizio presso una Stazione dell'Arma in provincia, già giudicato, da una inchiesta della Procura di Napoli, competente per il reato contestato, su una vicenda che risaliva al maggio 2022. Quando, secondo gli inquirenti, Aversano avrebbechiesto al militare, istigandolo, di entrare con le sue credenziali nel sistema del Centro elaborazione dati del ministero dell'Interno per ottenere notizie riservate su Aversano e sulla Merceds Gle che aveva in uso. Un'imputazione dalla quale il 45enne è stato assolto.