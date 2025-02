Benevento Comune Plastic free per il quarto anno L'assessore Rosa: nostro dovere mettere in campo attività volte a ridurre l'utilizzo della plastica

"Per il quarto anno di fila Benevento è un Comune Plastic Free. Ancora una volta saremo premiati: quest'anno la cerimonia si terrà l'8 marzo a Napoli".

A darne notizia l'assessore all'Ambiente del Comune di Benevento, Alessandro Rosa che spiega: "Un traguardo che rivendico e che voglio condividere con tutti gli amici dell'amministrazione, a partire dal sindaco Mastella ai componenti della commissione Ambiente sapientemente guidata dall'amica Luisa Petrone, al dirigente Maurizio Perlingieri a tutti i dipendenti del settore. L'inquinamento da plastiche sta creando tantissimi danni: agli oceani, ai nostri mari, agli animali che li popolano e anche a noi con le microplastiche ormai presenti praticamente ovunque. E' nostro dovere - ha rimarcato Rosa - mettere in campo attività volte a ridurre l'utilizzo della plastica, educando i bambini nelle scuole, promuovendo politiche attive per differenziare, per riciclare e per il rispetto dell'ambiente. Tante sono le iniziative messe in campo a Benevento in tal senso, anche con l'aiuto prezioso di Asia guidata sapientemente dall'amico Donato Madaro, che ancora una volta ci consegnano un risultato lusinghiero, ma tante sono quelle da mettere ancora in pratica per essere sempre di più e sempre più a lungo Plastic Free".