Alcool ai minorenni: sospesa licenza ad un locale di San Salvatore Telesino Il provvedimento del Questore, dopo la segnalazione dei carabinieri

Sospensione per 10 giorni della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande. E' il provvedimento adottato dal Questore di Benevento nei confronti del legale rappresentante di un pubblico esercizio sito in San Salvatore Telesino, scaturito da una segnalazione dei Carabinieri della Stazione di San Salvatore Telesino e dall’esame degli atti d’ufficio dai quali è risultato che lo scorso 29 novembre 2024 presso quel pubblico esercizio erano state vendute bevande alcoliche ad un gruppo di minorenni.

Tra di loro vi era un ragazzo, non ancora sedicenne che, sentitosi male, dapprima era stato lasciato all’esterno del locale dagli altri amici del gruppo e successivamente trasportato dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale San Pio di Benevento ove gli era stata diagnosticata una intossicazione da ingestione di sostanze alcoliche.

Il fenomeno della somministrazione illecita di alcol ai minori desta particolare attenzione da parte della Polizia di Stato, in quanto introduce un indubbio fattore di rischio con ripercussioni negative per la salute dei minori e per la sicurezza e l’incolumità pubblica incidendo non solo sullo sviluppo psicofisico dei minori, ma anche sulla sicurezza e sull’incolumità pubblica. Si pensi ai rischi connessi alla guida dei ciclomotori in stato di ebbrezza e alle condotte illecite che possono essere ingenerate dallo stato di ubriachezza.