Il dramma: giù nel vuoto per decine di metri, muore un ingegnere 50enne E' accaduto a Sant'Agata dei Goti

E' precipitato nel vuoto per decine di metri, e non ha avuto scampo. Il dramma si è consumato in serata a Sant'Agata dei Goti, in via Reullo, alla fine del centro storico del paese.

La vittima è un 50enne che lavorava come ingegnere per un'azienda napoletana: secondo una prima ricostruzione, avrebbe raggiunto la zona e sarebbe finito di sotto, in un profondo dirupo. Inutile, purtroppo, ogni soccorso, sul posto sono accorsi il 118 ed i carabinieri della locale Stazione, che hanno avviato i necessari accertamenti.

Sposato e con figli, l'uomo era molto conosciuto a Sant'Agata dei Goti, dove ora tutti si chiedono come sia potuto accadere. Sotto choc la comunità per una tragedia che segue quella registrata a novembre, quando una 44enne di un centro vicino era stata trovata senza vita ai piedi di un ponte, già tragicamente noto, dal quale si era lanciata. Per recuperarne il corpo i vigili del fuoco di Bonea e del Nucleo Saf si erano calati con le funi e l'avevano tirata via da quel posto orribile.