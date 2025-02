Auto si ribalta in Tangenziale a Benevento, un ferito e traffico bloccato Il veicolo avrebbe tamponato un mezzo per la manutenzione stradale

Traffico bloccato e una persona ferita il bilancio dell'incidente stradale registrato questa mattina lungo la Tangenziale a Benevento, tra le uscite Stadio e Libertà. Dove un'utilitaria, dopo aver impattato contro il mezzo di un'impresa, che per conto di Anas stava effettuando il servizio di sfalcio d'erba, e si è ribaltata.

La circolazione è deviata su percorsi alternativi ma lungo il tratto dell'Appia, di competenza Anas, si è formata una lunga coda.

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, più squadre dell'Anas per la viabilità e la Polizia stradale per i rilievi del sinistro.