Ladri nel cantiere alta velocità ferroviaria, recuperata la refurtiva I carabinieri hanno ritrovato la strumentazione portata via in un terreno

Costose attrezzature abbandonate in un terreno e recuperate dai carabinieri nella zone di Melizzano dopo un furto all'intenro del cantiere alta velocità capacità ferroviaria Napoli – Bari. I ladri avevano portato via materiali ed attrezzature per un valore di oltre 70mila euro. Quando è scattato l'allarme, i carabinieri della Stazione Carabinieri di Frasso Telesino coadiuvati dai militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Cerreto Sannita, hanno avviato le indagini e dopo qualche ora hanno individuato la refurtiva in un terreno. La strumentazione provento del furto è stata restituita immediatamente al titolare della società.

Sono in corso le indagini per cercare di identificare gli autori del furto. Al vaglio dei militari le immagini delle videocamere di sorveglianza installate nel cantiere. Le misure di vigilanza sono state potenziate per scongiurare simili episodi.