Due furti tentati nella notte a Benevento e Apollosa Nel mirino un'abitazione e un distributore di carburanti, colpi falliti

Ladri in azione nella serata di ieri e nella notte a Benevento e Apollosa. Nel primo caso, introno alle 20, i malviventi hanno forzato un infisso e sono entrati all'interno di un'abitazione a contrada Monache di Benevento. Azione dei malviventi fortunatamente interrotta dall'entrata in funzione del sistema di allarme e dall'arrivo del proprietario. In fuga nelle campagne circostanti i banditi. Sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno effettuato i rilievi.

Dopo alcune ore, stesse scene lungo l'Appia, nel territorio di Apollosa dove i ladri sono entrati in un distributore di carburanti senza portare via nulla. Anche in questo caso intervento dei militari dell'Arma.