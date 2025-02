Anziano "maltrattato" e poi morto, badante condannata ad oltre 19 anni Benevento. La sentenza della Corte di assise

Il pm Chiara Maria Marcaccio aveva chiesto, complessivamente, 19 anni e 3 mesi (14 per maltrattamenti aggravati e circonvenzione d'incapace, 4 anni e 6 mesi per istigazione alla corruzione, 9 mesi per lesioni personali) per l'imputato, per la cui dichiarazione di responsabilità si erano espressi i legali delle parti civili -gli avvocati Carmine Monaco, Giuseppe Caturano, Giuseppe Vitiello, Franca Iacoviello e Maria Rosaria Guarino-, mentre l'avvocato Salvatore Brancaccio aveva sollecitato l'assoluzione della sua assistita perchè il fatto non sussiste o non aver commesso il fatto.

Intorno alle 13 la sentenza della Corte di assise (presidente Pezza, a latere Monaco più la giuria popolare) che ha condannato a19 anni e 3 mesi, accogliendo in toto le conclusionid el Pm, Ana Grama, 57 anni, residente a Roma, chiamata in causa da un'indagine sui comportamenti che avrebbe mantenuto nei confronti di un 87enne di Bonito, del quale era la badante, che nel dicembre 2017 era stato ricoverato al 'Frangipane' di Ariano Irpino, dove, a distanza di tre giorni, era morto. Per l'imputata anche il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili.

Secondo gli inquirenti, non avrebbe provveduto alla cura del malcapitato, che all'arrivo in ospedale era stato trovato in stato di disidratazione e in condizioni igieniche precarie. Inoltre, gli avrebbe provocato lesioni, gettandolo al di fuori dell'auto e facendolo cadere sull'asfalto. E ancora: la Procura riteneva che la donna, approfittando dell'età avanzata e della fragilità caratteriale dell'87enne, vedovo e senza figli, attraverso “finti atteggiamenti amorevoli ed affettuosi, si sarebbe fatta assegnare terreni e una casa rurale ed intestare un libretto postale, stipulando con lui un contratto di lavoro subordinato domestico nell'ottobre del 2017”. A quel punto, avrebbe iniziato ad assumere condotte aggressive nei confronti del poverino.

Nel mirino anche un episodio del quale avrebbe fatto le spese un uomo al quale era legata da una relazione affettiva. Di fronte al rifiuto di occuparsi dell'87enne durante un suo periodo di assenza, l'avrebbe colpito e si sarebbe avventata contro di lui con un coltello, facendo altrettanto anche successivamente, quando lui, che era riuscito ad andar via, era stato raggiunto a casa e per difendersi l'aveva percossa con una mazza di legno (lei aveva denunciato che anche l'87enne era stato colpito). La contestazione di istigazione alla corruzione, infine, faceva riferimento all'offerta di denaro che avrebbe fatto ai carabinieri per ottenere la restituzione dell'auto posta sotto sequestro.

Questa mattina la discussione, poi la decisione della Corte.