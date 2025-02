Condannato per la ricettazione di un assegno di 17mila euro, accusa prescritta Benevento. Sentenza di appello per un 36enne. 2/ Accusato di favoreggiamento, assolto

Era stato condannato in primo grado, ma in appello, dopo la qualificazione dell'accusa nell'ipotesi più lieve, nei suoi confronti è scattato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione. E' la sentenza per Angelo Papa junior (avvocato Antonio Leone), 36 anni, di Benevento, al quale il Tribunale aveva inflito 2 anni e 4 mesi per ricettazione di un assegno dell'importo di 17mila euro.

ACCUSATO DI FAVOREGGIAMENTO, ASSOLTO

Era accusato di favoreggiamento, è stato assolto perchè il fatto non costituisce reato. E' la sentenza per Angelo Guida (avvocato Mario Cecere), 51 anni di Pietradefusi, chiamato in causa perchè non avrebbe fornito alla polizia giudiziaria notizie utili ad identificare la persona che aveva forzato un posto di blocco dei carabinieri ed era fuggita ad alta velocità.