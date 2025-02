Capannone in fiamme a Limatola, danni ingenti Completamente distrutta la struttura in legno e lamiere annessa ad un’abitazione

Notte di lavoro per i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme per un incendio che ha distrutto un capannone a Limatola.

Quando sul posto sono arrricati i vigili del fuoco della cittadina termale, la struttura in legno e lamiere, di circa 50 metri quadrati, era completamente avvolta dalle fiamme. All'interno c'era uno scooter, alcuni elettrodomestici ed altro materiale. Necessario l'intervento anche di un'autobotte dal comando provinciale. Spente le fiamme i vigili del fuoco e i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo per accertare le cause che hanno scatenato il rogo.