Perquisiscono la sua abitazione e trovano due pistole, arrestata una 37enne Benevento. La donna, fermata dai carabinieri, è ai domiciliari

Detenzione illegale di armi e ricettazione. Sono le ipotesi di reato per le quali i carabinieri hanno arrestato Assunta D. D., 37 anni, di Benevento, finita ai domiciliari.

Secondo una prima ricostruzione, nel corso di una perquisizione dell'abitazione della donna, i militari hanno rinvenuto due pistole, ovviamente sequestrate, sulle qual sono stai avviati i necessari accertamenti.

Condotta in caserma, la 37enne è stata dichiarata in arresto e sottoposta agli arresti in casa su disposizione del sostituto procuratore Giulio Barbato. E' difesa dall'avvocato Fabio Ficedolo.