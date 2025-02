Auto si schianta contro un palo, muore un giovane Benevento. Dramma a contrada Pino,la vittima è un 26enne di Paupisi

L'auto si è accartocciata, per lui non c'è stato nulla da fare. Dramma alla contrada Pino, dove un 26enne di Paupisi ha perso la vita in un incidente stradale. E' accaduto in via Castelpoto, dove il giovane è finito con la macchina che stava guidando, un'Audi A3 nera, contro un palo.

L'impatto è stato fatale, inutili i soccorsi. Sul posto il 118 ed i carabinieri. Avviate le indagini, condotte dalla polstrada, si cerca di capire perchè la vittima stesse viaggiando a velocità sostenuta. Tra le ipotesi quella del timore di incappare in una sanzione perchè, all'altezza della rotonda di Leclerc, avrebbe tirato dritto.

Il giovane stava andando al lavoro a Napoli, lungo l'Appia c'era ad attenderlo un collega. Sembra che l'Audi, prima dell'impatto, si sia ribaltata nell'affrontare una curva. La salma è stata trasferita presso l'obitorio del San Pio, per gli accertamenti che il pm Flavia Felaco ha affidato al medico legale Emilio D'Oro. Probabile l'autopsia.