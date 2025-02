Il dramma. Trovato morto nel bagno, la porta bloccata dal suo corpo Benevento. La vittima è un 60enne

Lo hanno trovato morto nella sua abitazione. Stroncato da un malore che non gli ha dato scampo, e che lo ha colpito mentre era in bagno. Il dramma si è consumato in via San Pasquale, a Benevento, la vittima è un 60enne di origini pugliesi che viveva da solo. L'allarme è scattato nella serata di ieri, era da alcuni giorni che l'uomo, affetto da alcune patologie, non si vedeva in giro.

Sul posto sono accorsi i carabinieri, poi i vigili del fuoco, il cui intervento si è reso necessario perchè il corpo del malcapitato aveva bloccato la porta del bagno, rendendo complicato l'accesso.