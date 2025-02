Danneggia anche l'auto dei carabinieri, condannato un giovane Benevento. Quattro mesi a Salvatore De Luca, 25 anni

Quattro mesi. E' la condanna decisa dal giudice Fallarino, che ha anche revocato l'obbligo di dimora al quale era sottoposto, per Salvatore De Luca (avvocato Gerardo Giorgione), 25 anni, di Benevento, che nell'aprile dello scorso anno era stato arrestato dai carabinieri.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane era stato notato mentre in via Planco stava danneggiando una Mini Cooper con calci, pugni e un vaso da giardino. Alla richiesta dei militari di fornire le sue generalità, li avrebbe minacciati. Una volta fermato, avrebbe bersagliato l'auto di servizio con calci, pugni e testate, riservati anche al finestrino della macchina e, una volta in caserma, ai quadri presenti.

Un comportamento che aveva provato a giustificare con lo stato di ubriachezza nel quale si trovava.